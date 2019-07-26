На Ставрополье производство мяса птицы увеличилось на 13%

По итогам первого полугодия 2019 года в Ставропольском крае производство мяса птицы составило 199,5 тыс. т, что на 13,3% превышает показатель соответствующего периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Отмечается, что наращивание объемов производства мяса птицы произошло в том числе благодаря строительству комплекса по выращиванию индейки ООО «Агро-Плюс» и птицеводческого комплекса ООО «Агрогруппа Баксанский Бройлер». Оба предприятия расположены в Изобильненском городском округе, мощность каждого составляет 12 тыс. т мяса птицы в год.

Как сказано в сообщении, лидером производства продукции из мяса птицы в стала компания ЗАО «Ставропольский бройлер», входящая в группу агропредприятия «Ресурс», которое производит 83% мяса птицы от общекраевого производства.

Кристина Федичкина