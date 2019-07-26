Подрядчик строительства фонтана на эспланаде вызван в Пермь

Представитель ООО «ИТК-ГРУПП» — компании-строителя светомузыкального фонтана на эспланаде вызван в Пермь. Об этом сообщает радио «Эхо Перми». Вызов связан с травмами, которые получили несколько детей, игравших в фонтане.

Представитель подрядчика заявил, что в конструкцию фонтана возможно внести изменения, усиливающие безопасность.

О том, что только построенный фонтан небезопасен для детей, жители Перми стали сообщать в начале этой недели. Так, один ребенок порезал пальцы об острые края решеток фонтана, бегая по нему голыми ногами, ему наложили несколько швов. Позже травмы получили еще несколько детей.

МКУ «Пермблагоустройство» заявило, что проект фонтана прошел экспертизу качества разработанной документации, в том числе с точки зрения безопасности. Сотрудники МКУ собирались проверить «узкие» места в решетке, а также установить правила эксплуатации объекта и рекомендации по обеспечению безопасности.

Вчера по периметру фонтана установили ограждение.