Активы МУЭТ передают в новое АО с тем же названием

Активы МУП «Управление электротранспорта Уфы» передаются в новое АО «Уфимский электротранспорт» с уставным капиталом 1,08 млрд руб. Решение было принято на собрании кредиторов 25 июля. Образованное в марте текущего года АО с тем же названием и уставным капиталом 1,25 млрд руб. будет ликвидировано. Внешний управляющий МУЭТ Аркадий Титов сообщил "Ъ-Уфа", что новое АО создается по техническим причинам — его уставный капитал будет сформирован, как предусмотрено законом, без НДС.

Комитет кредиторов также утвердил устав нового АО, регистрацию которого планируется завершить в августе. С сентября предприятие начнет работать под новым названием. Также ориентировочно в сентябре акции АО планируется выставить на продажу, сказал господин Титов.

Ранее оценщик оценил стоимость активов МУЭТ в 1,08 млрд руб, из которых 246 млн руб. это стоимость недвижимости, 975 млн — движимых активов предприятия, в том числе 834 млн руб. — подвижного состава.

МУЭТ находится в процедуре банкротства с 2017 года. Требования конкурсных кредиторов оцениваются в 610 млн руб. Крупнейшим из них является Банк Москвы (входит в группу ВТБ) с требованиями в размере 155,36 млн руб. В залоге у банка находится подвижной состав МУЭТ.

Ирина Самойлова