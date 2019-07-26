«Первую милю» Темерника в Ростове благоустроят в 2020 году

Дизайн-проект объекта «Прибрежная зона вдоль реки Темерник2 признали одним из победителей конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований ростовской обоасти, сообщает управление информационной политики региона. Теперь территорию включат в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году.

«При подготовке проекта были учтены все пожелания общественности, жителей. Надеюсь, что и в дальнейшей работе население будет оказывать нам поддержку и проявлять заинтересованность в этом проекте. Ведь он нужен всем ростовчанам», - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина.

Закончить благоустройство участка планируют к концу следующего года. Сейчас ведется подготовительная работа, проектирование.

Напомним, в Ростовской области существует региональная программа «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории». Прибрежная территория Темерника должна стать непрерывным экологическим парком сместами отдыха, велосипедными и пешеходными дорожками.

Дарья Голякова