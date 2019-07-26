В Ростовской области ожидаются дождливые выходные

На этой неделе выходные в Ростовской области будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в субботу, 27 июля, воздух на территории региона прогреется до +26°C. Скорость ветра составит 5 м/с, вероятность осадков — 59%. В воскресенье, 28 июля, потеплеет до +29°C, скорость ветра снизится до 4 м/с, осадков не ожидается.

На следующей неделе прогнозируется облачная погода, временами на территории области будут идти дожди. Температура в среднем составит +29°C.

Кристина Федичкина