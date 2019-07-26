17, 18 и 19 сентября в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоится четвертый всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»! Он проходит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Республики Башкортостан, при поддержке Главы Республики Башкортостан и Администрации городского округа город Уфы РБ.



Традиционный и неизменный участник фестиваля — Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Это значимое событие проводится уже не первый год, оно уже стало традицией для Уфы и республики. Фестиваль Владимира Спивакова привлекает внимание современников необычной подачей классической музыки, и любители высокого искусства ждут его с нетерпением.

Владимир Спиваков — скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра России (НФОР), народный артист СССР. НФОР был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению президента РФ Владимира Путина, в составе оркестра представители оркестровой элиты и молодые музыканты.

Благодаря фестивалю и лично Владимиру Спивакову, уфимская публика сможет оценить новые, неожиданные грани таланта самых именитых звёзд мирового исполнительского искусства и многих молодых исполнителей.

17 сентября в 19.00 — на открытии фестиваля, прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер. В программе — Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и исполнители — юная башкирская певица Айгуль Ахметшина с довольно редким голосом — колоратурным меццо-сопрано, отличающимся особым, «бархатным» тембром, и солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Ярослав Абаимов, тенор.

18 сентября на сцену Большого зала ГКЗ «Башкортостан» выйдет потрясающая юная скрипачка из Испании, победительница II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова — 2018 Мария Дуэньяс. Совместно с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова она исполнит Увертюру к опере «Свадьба Фигаро» В.Моцарта, «Концерт для скрипки с оркестром ми минор» и «Симфония №4 („Итальянская“) ля мажор» Ф.Мендельсона.

Особенным событием в программе фестиваля станет третий день — закрытие фестиваля 19 сентября. Маэстро Владимир Спиваков с Национальным филармоническим оркестром России и блистательный пианист, победитель международных конкурсов Иван Бессонов представят популярнейшие классические произведения Людвига ван Бетховена «Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор» и «Симфония №7 ля мажор», которая впечатляет богатством музыкальных образов, красотой и щедростью мелодий.

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