В Магнитогорске прокуратура потребовала установить экобоксы для батареек, купленные два года назад

Глава Магнитогорска Сергей Бердников получил представление от природоохранной прокуратуры из-за экобоксов для приема опасных отходов, которые уже два года не используются по назначению.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что в 2017 году администрацией Магнитогорска получила от министерства экологии Челябинской области специальные контейнеры для приема отработанных ртутных ламп и батареек. Однако до сих пор не определены места их размещения, экобоксы не установлены.

Кроме того, власти Магнитогорска с середины 2018 года до настоящего времени не приняли меры по ликвидации нелегальных свалок на землях общей площади 15,7 тыс. кв. м. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию города очистить участки от отходов. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле.