Коммунисту Юрию Гайдуку отказано в регистрации кандидатом в губернаторы Забайкальского края

Избирательная комиссия Забайкальского края отказала первому секретарю крайкома КПРФ Юрию Гайдуку в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора региона, которые состоятся 8 сентября. Решение крайизбиркома он намерен обжаловать в суде.

Господин Гайдук предоставил в избирком 352 подписи районных депутатов и глав муниципалитетов для прохождения «муниципального фильтра», все они были признаны достоверными. Однако по закону за него должны были подписаться депутаты и главы не менее чем из 27 муниципальных образований, он же предоставил автографы только из 17. Это и стало причиной отказа в регистрации кандидатом.

«Мы просто физически не смогли собрать подписи. Бригада, которая собирала подписи за Осипова (самовыдвиженец врио главы региона Александр Осипов.— "Ъ"), Шпак (кандидат от "Партии роста" Яна Шпак.— "Ъ") и Ушакова (кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков.— "Ъ"), просто зачистила эти районы, собрав подписи у всех поголовно»,— сказал "Ъ" господин Гайдук.

Екатерина Еременко, Иркутск