Евро теряет внимание инвесторов

Инвесторы избавляются от евро: главным образом, это происходит под влиянием монетарной политики ЕЦБ и заявлений нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по «Брекситу». В четверг, 25 июля, на Московской бирже европейская валюта впервые за полтора года в моменте опускалась ниже 70 руб. Доллар, тем временем, показывал обратную тенденцию и даже побил рекорд: на Forex за единицу европейской валюты в моменте давали лишь $1,11. Последний раз такое значение фиксировалось в мае 2017 года.

На евро сейчас оказывает давление не только политика ЕЦБ, но и американского Федрезерва, отмечает преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Николай Корженевский: «Основная причина снижения евро в последнее время — это, конечно, решения и риторика Европейского центрального банка. Рынок был настроен на то, что никаких очень серьезных заявлений Марио Драги делать не станет, так как в скором времени он покидает пост руководителя регулятора. В такой переходный период обычно стараются не давать никакого жесткого комитмента, ничего не обещать, чтобы у нового руководства были более или менее развязаны руки.

Фактически сейчас Марио Драги обещал проводить за Кристин Лагард, свою преемницу на посту главы ЕЦБ, очень мягкую монетарную политику.

Инвесторы это и встретили такой реакцией. Политика ЕЦБ и так уже ультрамягкая. Большой вопрос — что будет делать Федеральная резервная система? Нужно будет посмотреть на следующее заседание, которое тоже станет очень показательным».

25 июля на заседании ЕЦБ было решено сохранить базовую ставку на нулевом уровне. Ставка по депозитам также не изменится и составит -0,4% годовых вплоть до середины 2020 года. Евро и до этого не демонстрировал высокой доходности, но события последних месяцев только усугубили ситуацию, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Если сейчас за рубли купить евро, то их нужно куда-то вложить, потому что, как и у любой валюты, инфляция у евро присутствует. И если говорить про инструменты в евро, то облигации большей частью доступны, в том числе от больших лотов — от €100 тыс. Доходность по этим бумагам достаточно надежных эмитентов — 0,5%-1%, 1,5%, дай бог, до налогообложения и курсовой разницы. Если мы говорим про какие-то разумные сроки погашения — лет через пять-десять, не более, — то это не та доходность, ради которой стоит подбирать евро. Если мы говорим про акции в европейской валюте, то дивидендная доходность по ним — где-то около 3-4%, и потенциал роста с учетом не бурно развивающейся европейской экономики тоже не очевиден.

Я бы сейчас предпочла, скорее, доллар США.

Кроме того, надо помнить историю с госпожой Мэй, которая пыталась достаточно жестко продавить историю с "Брекситом" в британском парламенте, но ее не поддержали. Борис Джонсон сам по себе может быть птицей любого высокого полета, но если ему не удастся продать эту историю у себя в стране, то это тоже может затянуться на неопределенное время. Думаю, что фунт может еще немного ослабеть сразу после того, как "Брексит" все-таки будет согласован. Но это тоже косвенная причина, почему евро тоже может ослабеть».

Максимальный курс за последний год евро продемонстрировал прошлой осенью. Тогда его цена стремилась к 82 руб. Исторический же максимум был зафиксирован в декабре 2014 года, когда на Московской бирже давали более 100 руб. за единицу европейской валюты.

Владимир Соколов