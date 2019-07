Закрытый предпремьерный показ авантюрной комедии Дени Аркана «Как отмыть миллион»

В Самаре прошел закрытый предпремьерный кинопоказ от «Коммерсантъ-Волга» и Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»), где зрителям представили авантюрную комедию канадского режиссера и сценариста Дени Аркана «Как отмыть миллион». В оригинале фильм называется «Падение американской империи» (The Fall of the American Empire).



Партнером показа стал коттеджный поселок «Моя Ильинка». После приветствия генеральный директор АО «Коммерсантъ-Волга» Вера Власова и руководитель «Ильинки» Татьяны Сырова дала старт розыгрышу призов. Победителям посчастливилось получить в подарок пригласительные билеты в кинотеатр Объединенной сети «КИНО ОККО» — «Синема Парк» в ТЦ «Парк Хаус».

Затем приглашенных ожидало небольшое pre-party с угощениями и игристыми напитками. Среди заметных гостей вечера были генеральный директор АО «Смартс» Елена Бибикова, директор самарского РО Поволжского филиала ПАО «МегаФон» Максим Токаренко, владелица клиники «Нью Лайф» Ольга Колсанова, собственник сети «Семь+Я» Виталий Неменов, председатель регионального отделения «Опоры России» Ирина Титова.

После вечеринки гости переместились в кинозал.

Картина «Как отмыть миллион» рассказывает о скромняге Пьер-Поле, обладателе ученой степени, который вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико, то молодого человека терзает совесть. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…

Зрительская премьера комедии «Как отмыть миллион» состоится в Самаре 30 июля («Синема Парк», ТЦ «Парк Хаус»). В прокат фильм выйдет 1 августа.

Партнеры показа