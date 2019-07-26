Власти Татарстана планируют нарастить объемы вводимой недвижимости на 1,2 млн квадратных метров

В Татарстане к 2025 году планируется сдать порядка 18 млн кв. м. недвижимости, сообщил замглавы минстроя республики Ильшат Гимаев. Сейчас в республике ежегодно сдается не менее 2,4 млн «квадратов», а с 2022 года власти региона надеются на увеличение сдачи недвижимости более чем на 1 млн кв. м. ежегодно.

Большую часть площадей девелоперы построят за свой счет, заявил господин Гимаев. В 2019 году из 2,4 млн кв. м. жилья только порядка 400 тыс. кв м. вводят по государственным программам. Один млн кв. м. отдадут под многоквартирное и арендное жилье, а 900 тыс. «квадратов» — под коттеджи.

“Ъ-Казань”