В Петербурге продан пакет 60% акций АО «Кожа»

Компания «РТ-Капитал» (структура «Ростеха») продала 60% акций АО «Кожа». Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Акции были проданы по цене 515,5 млн рублей.

В настоящее время в портфеле АО «Кожа» производственно-складские комплексы общей площадью 5,4 га. На земельных участках возможно строительство коммерческих объектов и жилых домов.

Как пишет ТАСС, покупателем акций стал один из акционеров компании. 21% акций АО «Кожа» принадлежит Виктору Есипову, 9% акций — Вере Гришиной.