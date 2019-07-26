Сервис SWIFT gpi для расчетов

26 июля, пятница
Райффайзенбанк объявляет о начале использования инновационной технологии SWIFT в области международных расчетов SWIFT Global Payments Innovation (gpi) — комплекса услуг, повышающего скорость, прозрачность и дающего возможность отслеживать маршруты международных платежей по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции, который остается неизменным на протяжении всей платежной цепочки.
Преимущества SWIFT gpi:
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Инновационная технология SWIFT gpi открывает новые возможности для дальнейшего улучшения уровня сервиса и качества расчетов в иностранных валютах.
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