26 июля, пятница
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

Сервис SWIFT gpi для расчетов

Райффайзенбанк подключился к инновационному сервису SWIFT gpi — Global Payments Innovation

Райффайзенбанк объявляет о начале использования инновационной технологии SWIFT в области международных расчетов SWIFT Global Payments Innovation (gpi) — комплекса услуг, повышающего скорость, прозрачность и дающего возможность отслеживать маршруты международных платежей по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции, который остается неизменным на протяжении всей платежной цепочки.


Преимущества SWIFT gpi:

·

  • денежные средства приходят на счета конечных получателей в течение суток (с учетом разницы во времени и при наличии всех подтверждающих документов);
  • отслеживание банком платежей в режиме реального времени, где они находятся и на какой стадии исполнения;
  • прозрачность комиссий;
  • неизменность информации о денежных переводах.

Инновационная технология SWIFT gpi открывает новые возможности для дальнейшего улучшения уровня сервиса и качества расчетов в иностранных валютах.

АО «Райффайзенбанк», Генеральная лицензия № 3292

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя