Доля нелегальных сигарет на табачном рынке Челябинска выросла почти в два раза

В Челябинске доля нелегальных сигарет в общем объеме табачного рынка за последний год увеличилась почти в два раза и достигла 24,1% (данные Kantar за I квартал 2019 года). Это в 2,5 раза больше общероссийского показателя. Такие данные были озвучены на круглом столе в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, посвященном рост оборота нелегального табака, сообщает оргкомитет мероприятия.

В Челябинской области доля нелегальных сигарет составляет 20,8%. По этому показателю региона стал лидером на Урале. Так, в Свердловской и Пермской областях теневого табачного рынок составляет 5,5% и 3,7% соответственно. В Челябинскую область контрафакт поступает в основном из стран ЕАЭС – Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана. Примерно 15% всего объема нелегальных сигарет составляют подделки. Суммарный оборот нелегальной табачной продукции в регионе превысил 3 млрд руб., потери федерального бюджета – около 4 млрд руб.

По мнению руководителя отдела по борьбе с нелегальной торговлей «БАТ Россия» Игоря Черкасского, для более успешной борьбы с серым рынком наряду с ужесточением федерального законодательства необходимо на региональном уровне ужесточить ответственность за продажу контрафакта. «К примеру, за торговлю нелегальной табачной продукцией в большом объеме расторгать договоры аренды с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. А для физических лиц, торгующих на уличных лотках, за повторное нарушение, предусмотреть не только штрафные санкции, но и общественные работы или, например, административный арест. Некоторые из этих инициатив уже рассматриваются в регионах»,– заявил господин Черкасский на круглом столе. Предложения по итогам мероприятия направят руководителям профильных государственных ведомств.