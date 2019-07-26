Жителя Башкирии осудили за использование поддельного диплома Сарапульского техникума при устройстве в МЧС

Октябрьский райсуд Ижевска признал 24-летнего жителя Башкирии виновным в использовании заведомо подложного диплома при устройстве на работу в МЧС. Ему назначили штраф в размере 15 тыс. руб., сообщает пресс-служба Объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что подсудимый приобрел за 5 тыс. руб. поддельный диплом об окончании им Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий с присуждением квалификации «юрист». Затем он предъявил документ в кадровое подразделение МЧС России по Удмуртии. Факт подлога диплома выявили при проверке представленных кандидатом сведений.