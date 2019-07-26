В Красноярске пассажир авиарейса пытался вывезти более 2 млн рублей контрабандой

Таможенники возбудили на пассажира авиарейса Красноярск-Баку уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств. Как сообщило Сибирское таможенное управление, 52-летний мужчина выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля в аэропорту Красноярска. В этом случае пассажир не должен иметь при себе денег, подлежащих декларированию. Сотрудники таможни нашли у мужчины наличку в трех валютах на сумму свыше 2 млн руб., в том числе 19 тыс. долларов США, 800 тыс. руб. и 100 азербайджанских манат. Теперь пассажиру грозит крупный штраф, ограничение свободы до двух лет или принудительные работы.

Илья Николаев