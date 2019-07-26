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С экс-руководителя крупного сочинского застройщика хотят взыскать убытки компании

Конкурсный управляющий ООО «Южная строительно-инвестиционная компания» Ирина Сидорцова подала иск в арбитражный суд Краснодарского края с целью взыскать с бывшего руководителя застройщика 49-летнего Владимира Шапранова сумму убытков компании. Она оценивается в 23,6 млн руб. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее сообщал “Ъ”, процедура наблюдения в отношении ООО «Южная строительно-инвестиционная компания» была инициирована КБ «Росэнергобанк» в 2013 году. Поводом стали невыплаченные кредиты на общую сумму 189,2 млн руб. По данным kartoteka.ru, ООО «Южная строительно-инвестиционная компания» было зарегистрировано в Сочи в 2004 году, учредитель — Владимир Шапранов, основной вид деятельности — строительные работы. Выручка в 2010 году (последние данные) составила 172,3 млн руб., чистая прибыль — 20,5 млн руб.

Южная строительно-инвестиционная компания реализовывала жилье в Адлере (ЖК «Авангард», ЖК «Крокус»), нескольких корпусах ЖК «Голубые дали», ЖК «Парус», ЖК «Эксклюзив», дома в коттеджном поселке «Лазурная долина» и др.

В 2012 году в отношении учредителя и генерального директора компании Владимира Шапранова были возбуждены три уголовных дела, два из которых касались мошеннических действий при продаже объектов недвижимости, третье – было инициировано руководством КБ «Росэнергобанк», которое утверждало, что девелопер предоставил недостоверные данные при получении кредитов на общую сумму более 400 млн руб.

Дмитрий Михеенко


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