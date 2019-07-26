В Югре запустили производство компрессорно-насосных труб

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) открылся цех по производству и ремонту насосно-компрессорных труб предприятия «Тюбинг Технолоджи Югра». По данным представителей компании, если производительность двух ранее открытых цехов составляла 1,1 тыс. труб в сутки, то в новом цехе будет ежесуточно выпускаться 800 труб.

В департаменте общественных и внешних связей региона сообщили, что запуск позволит увеличить численность жителей Югры, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, за счет создания более чем 100 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме этого, предприятие обеспечит поступление в региональный бюджет более 30 млн руб. в год, внедрение и использование энергоэффективных технологий.

Ранее губернатор Наталья Комарова сообщала, что «Тюбинг Технолоджи Югра» работают на национальный проект «Экология». Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года. С 2013 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству жидкого азота. Производственные мощности — почти 23 тыс. т азота в год. «Надеюсь, что амбициозность сотрудников предприятия, уже созданные возможности обеспечат его развитие, повысят экономический потенциал города, региона»,— подчеркнула губернатор.