В Челябинске расследуется дело о поставках контрафактных деталей на оборонный завод

По материалам военной прокуратуры Челябинского гарнизона возбуждено уголовное дело по фактам поставки контрафактных деталей на радиозавод «Полет» на сумму более 21 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального военного округа, в ходе проверки исполнения требований законодательства при реализации госконтракта на производство продукции для нужд Минобороны РФ, установлено, что в 2017 году должностные лица АО «Челябинский радиозавод «Полет» заключили договор с аффилированной компанией-поставщиком – ООО «НПП «Электромаш», который поставил некондиционные комплектующие.

По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме того, по требованию военного прокурора контрафактные комплектующие заменены на детали надлежащего качества на сумму 21,2 млн руб.