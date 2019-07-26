На пляжах Анапы вновь запретили купаться

Администрация Анапы запретила купание на всех пляжах курорта. Это, по информации городского управления гражданской обороны и защиты населения, связано со штормом на море и сильным донным течением. Кроме того, в границах муниципалитета ожидается прохождение грозового фронта, а купание в грозу запрещено.

Штормовое предупреждение действует до 29 июля и в Сочи. Так, по данным мэрии, на территории курорта до грядущего понедельника ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалиcтым усилением ветра до 20 м/с. На реках курортной столицы возможен резкий подъем уровня воды, а на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода cелей малого объема в горной зоне.

В целом в Краснодарском крае в повышенную готовность приведены все экстренные службы. Как сообщал “Ъ-Кубань”, штормовое предупреждение в регионе будет действовать до конца пятницы, 26 июля. На Азовском море ожидаются волны высотой до метра, а над Черным морем велика вероятность появления смерчей.

Василий Хитрых