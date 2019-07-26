В Челябинске при столкновении автокрана и маршрутки погиб человек, еще шесть ранены

В Челябинске автокран протаранил автобус ПАЗ на остановке. Погиб как минимум один человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 9:22 на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. Произошло столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана. По предварительным данным, у него отказали тормоза.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, погиб как минимум один человек, не менее шести доставлены в больницу. Точное число пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.