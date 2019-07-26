В Кольцово приземлились самолеты ВВС Китая

Сегодня утром, 26 июля, в ектеринбургском аэропорту Кольцово приземлились самолеты военно-воздушных сил Китая, которые направляются на международные соревнования «Авиадартс-2019». «После дозаправки самолеты отправились дальше по маршруту»,— рассказали в Кольцово.

«Авиадартс-2019» — это соревнования среди военных летчиков, которые пройдут в рамках Международных армейских игр с 29 июля по 12 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью. В них примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая, которые продемонстрируют технику пилотирования, воздушной разведки и поражения наземных целей с воздуха.

Всего во всероссийском этапе конкурса «Авиадартс-2019» задействуют около 60 единиц авиационно техники оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, авиационный полигон Чауда, а также аэродромы в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях, сообщается на сайте Минобороны России.