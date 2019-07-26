Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из ДРСМД

В своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также глава Госдепа не исключил, что США развернут новые ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Жаль, что россияне решили нарушить ДРСМД»,— мотивировал решение выхода из договора господин Помпео. По его словам, действующая администрация Белого дома не планирует повторять ошибку прошлого и оставаться в договоре, условия которого «выполняет только одна сторона».

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Кроме того, госсекретарь США не исключил возможности размещения США новых ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщил господин Помпео, две недели назад в ходе русско-американских переговоров такая возможность обсуждалась.«Мой заместитель Джон Салливан возглавил нашу делегацию для проведения стратегического диалога о том, как должны выглядеть эти рамки»,— сказал глава Госдепа США.

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Напомним, в феврале 2019 года США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в Договоре. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена. Москва обвинения отрицает. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре.

О том, как выход США из Договора может привести к подрыву системы ядерного сдерживания, читайте в материале “Ъ” «Что не запрещено, то разрушено».