Вылет самолета Utair Худжанд—Сургут задержан почти на девять часов

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Худжанда (Таджикистан) в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), задержался почти на девять часов. В справочной аэропорта Сургута пояснили, что задержка связана с поломкой и заменой самолета, который должен был доставить пассажиров из Сургута в Худжанд.

«Самолет должен был прибыть в Сургут в пятницу в 2:50 (0:50 мск) по местному времени. Теперь его прилет задержан до 11:40 (9:40 мск) по местному времени. Задержка связана с поломкой и заменой борта из Сургута в Худжанд в четверг вечером. В результате пассажиры по данному направлению вылетели почти с десятичасовым опозданием»,— приводит ТАСС слова собеседника агенства. По его словам, cамолет авиакомпании должен был вылететь из Сургута в Худжанд в 18:10 (16:10 мск) по местному времени в четверг, но вылетел в 4:23 (2:23 мск) по местному времени в пятницу.