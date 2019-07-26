Фигуранты дела о хищении денег красноярских дольщиков остались на свободе

Красноярский суд ограничил свободу трем руководителям строительных компаний, подозреваемым в хищении средств дольщиков десяти многоэтажных домов. Об этом сообщили в краевом главке полиции, по ходатайству которого избрана мера пресечения. Имена фигурантов дела не называются.

Подозреваемым запрещено менять место жительства и выезжать за пределы страны, а также совершать регистрационные действия с движимым и недвижимыми имуществом, но они обязаны являться по вызовам следователя. В МВД пояснили, что избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения — это «принципиальное решение органов предварительного следствия, согласованное с прокуратурой». «Полиция исходит из того, чтобы предоставить возможность продолжения финансово-хозяйственной деятельности по строительству жилых домов и исполнения обязательств перед участниками долевого строительства»,— говорится в сообщении МВД.

Накануне стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей компаний-застройщиков двух жилых комплексов на улицах Прибойная и Караульная-Шахтеров в Красноярске. Их обвиняют в хищении денежных средств участников долевого строительства жилых домов в особо крупном размере. По данным замначальника краевого управления полиции Тамары Белкиной, речь идет о должностных лицах застройщиков ООО «Спецстрой», ООО «Ситистрой» и ООО «Сибинвест», а также генерального подрядчика ООО «Строительное управление 208».

Подробности уголовного дела — в материале “Ъ-Сибирь” «Миллиард рублей подряд»

Илья Николаев