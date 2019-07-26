Назначена дата рассмотрения апелляции бывшего главы минспорта

Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы бывшего главы краевого минспорта Павла Ляха. Как сообщается на сайте суда, заседание состоится 21 августа. Жалобу будет рассматривать судья Николай Шляпников.

Павел Лях был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при подписании актов о выполнении работ по реконструкции стадиона «Динамо», повлекшем ущерб бюджету в размере 23 млн руб. При этом подсудимый был оправдан по обвинению в халатности при организации сборов спортсменов краевых сборных.

17 июня Ленинский суд Перми приговорил экс-министра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ему запрещено также занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года.