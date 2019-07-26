Бывший пермский чиновник стал замглавы Ярославля

Бывший первый замглавы Индустриального района Перми Илья Мотовилов назначен заместителем главы администрации Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. Как сообщается на сайте мэрии Ярославля, приказ об этом подписал глава города Владимир Волков.

— Развитие единой социально-экономической и инвестиционной политики Ярославля и привлечение инвестиций в экономику города — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Волков. В частности, мы начали с анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, где акционером является мэрия Ярославля,— пояснил сам господин Мотовилов.

Илья Мотовилов начал карьеру в 1996 году в администрации Перми. После окончания университета с 1999 по 2008 год работал на руководящих должностях на различных предприятиях города, в «Центре технической инвентаризации Пермской области» и ЗАО «Региональный научно-производственный центр экспертизы химического оборудования».

В сентябре 2008 года он был назначен заместителем главы администрации Индустриального района Перми, а в июне 2018 года занял должность первого заместителя главы администрации, которую замещал по февраль 2019 года. С 12 марта 2019 года замещал должность советника мэра города Ярославля.