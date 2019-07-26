Инвестиции в комфорт

Строительная компания «Легион» и челябинское отделение Сбербанка в последний день международной выставки «Иннопром-2019» заключили соглашение о сотрудничестве, по условиям которого банк предоставит застройщику кредитные ресурсы в размере 10 млрд руб. Эти деньги будут инвестированы в возведение новой очереди жилого комплекса «Ньютон» на северо-западе областного центра.



Как отмечают стороны, необходимость в кредитных средствах возникла в связи с переходом с 1 июля всей строительной отрасли на проектное финансирование, которое предусматривает использование застройщиком банковских или собственных денег, в зависимости от масштабов строительства.

Помимо этого, в рамках соглашения, подписанного на «Иннопроме», «Легион» и Сбербанк будут вести работу по открытию и сопровождению эскроу-счетов дольщиков, приобретающих квартиры в жилом комплексе «Ньютон». На сегодняшний день в банке открыто уже более 250 таких счетов, общая сумма хранящихся на них средств — 53 млн руб. Деньги будут находиться на этих счетах до момента сдачи новых домов «Ньютона» в эксплуатацию.

По словам директора «Легиона» Сергея Пахомова, сотрудничество со Сбербанком поможет строительной компании реализовать планы по дальнейшему обустройству и расширению ЖК «Ньютон» с учетом изменений в законе о долевом строительстве.

«Уже сегодня в комплексе проживают более 6000 челябинцев и жителей области, а благодаря дополнительному финансированию мы обеспечим новым жильем повышенной комфортности еще несколько тысяч горожан. Соглашение подписано своевременно, и наша задача продолжить уже начатую работу по открытию эскроу-счетов дольщиков»,— прокомментировал руководитель компании.

«Легион» и Сбербанк сотрудничают уже более десяти лет. По словам управляющего челябинским отделением банка Дениса Чугунова, подписанное в Екатеринбурге соглашение станет новым этапом совместной взаимовыгодной работы. «СК “Легион” имеет сильную команду, активно развивается, используя инновации и опыт, а по многим направлениям сотрудничества является одним из лидеров во всем регионе. А сейчас мы обсуждаем с руководством компании уже следующий общий проект — участие банка в строительстве школы на территории ЖК “Ньютон”. Рассчитываем, что это будет первая в регионе школа, построенная на принципах государственно-частного партнерства»,— рассказал Денис Чугунов.

Жилой комплекс «Ньютон» находится рядом с ледовой ареной «Трактор». Это 500 тыс. кв. м жилья комфорт-класса. Комплекс охватывает территорию двух микрорайонов, в центре одного из них расположен сквер, проектом предусмотрено устройство пешеходной аллеи и спортивного кластера со скейт-парком. При строительстве и проектировании зданий СК «Легион» неизменно следует принципу «удобство во всем», задавая новые стандарты комфорта. В микрорайоне реализован целый ряд технологических новшеств, в числе которых выносное остекление, позволяющее увеличить площадь балконов и лоджий, энергосберегающие окна и система вентиляции с естественным притоком, создающая необходимый воздухообмен и комфортный микроклимат.

Много внимания застройщик уделяет созданию социальной инфраструктуры и благоустройству дворов. На территории жилого комплекса располагаются два детских сада, еще один на стадии строительства, школа и организации дополнительного образования. На придомовых территориях, организованных согласно концепции «парк во дворе», расположены тематические игровые элементы для детей разных возрастов. Созданы условия для комфортного бега, катания на роликах, прогулок на велосипеде, занятий командными видами спорта. Что важно, дворы закрыты, кроме того, на территории комплекса более 1500 камер видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность комплекса на высшем уровне. Предусмотрены наземный и подземный паркинг, торговая и сервисная инфраструктуры, помещения специального назначения — кладовые, велосипедные, колясочные, велолапомойки, в каждом подъезде — зона буккроссинга для обмена книгами.

На создание дополнительного комфорта для жителей домов в ЖК «Ньютон» направлено еще одно соглашение, которое строительная компания «Легион» подписала со Сбербанком на «Иннопроме». Этот документ предусматривает предоставление жителям микрорайона возможности пользоваться новым медицинским сервисом DocDoc, разработанным банком и представленным на международной выставке. Сервис дает возможность получать онлайн-консультации врачей различных профилей через смартфон.