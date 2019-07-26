Промсвязьбанк поддержит бизнес Южного Урала

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Челябинск. Южный Урал
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11:21
Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания
11:06
В Курганской области выявили десятки неиспользуемых объектов государственной недвижимости
10:03
В Магнитогорске прокуратура потребовала установить экобоксы для батареек, купленные два года назад
09:35
Доля нелегальных сигарет на табачном рынке Челябинска выросла почти в два раза
09:04
В Челябинске расследуется дело о поставках контрафактных деталей на оборонный завод
08:48
В Челябинске при столкновении автокрана и маршрутки погиб человек, еще шесть ранены
25/07
В Челябинской области проводится расследование по факту роста цен на хлеб
25/07
УФАС возбудило дело о сговоре на торгах при закупке квартир на 60 млн рублей мэрией Златоуста
25/07
Тезка врио губернатора Курганской области Вадим Шумков возглавит региональное управление ПФР
25/07
Каждый пятый челябинский бизнесмен работает без отпусков
25/07
На аглофабрике ММК, которую открывал Владимир Путин, произошел пожар
25/07
В Челябинской области при лобовом столкновении ВАЗов погибли пять человек
25/07
Каждый третий челябинец не удовлетворен качеством питания
25/07
В Челябинске проведут международный онкологический конгресс стран ШОС и БРИКС
25/07
Челябинцы чаще всех в России ездят на работу на личном автомобиле
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