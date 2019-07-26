Ввод жилья в Сибири сократился на 6%

За первую половину 2019 года строительные компании Сибири ввели 2,42 млн кв. м жилья. По данным Новосибирскстата, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по объему вводу жилья стала Новосибирская область, в которой сданы 655 тыс. кв. м. Рост к первому полугодию 2018 года составил 4,9%. Также в тройку регионов вошли Красноярский край и Иркутская область, где введено 419,1 и 337 тыс. кв. м жилья соответственно. Однако в Красноярском крае статистики наблюдают падение объема ввода жилья на 5,4%, а в Иркутской области — рост на 9,5%.

Наибольшее снижение объема ввода жилья в Сибири показали Томская область, Республика Алтай и Алтайский края — на 60,9%, 54,1% и 21,8% соответственно. В свою очередь Кемеровская область, Омская область и Тыва оказались лидерами по темпам роста. Эти регионы нарастили объемы ввода на 27,2%, 23,1% и 17,8%.

О строительным рынке Новосибирской области в 2018 году — в публикации “Ъ” «Подстроились под новые правила»

Илья Галагуз