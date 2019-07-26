В Пензе нашли решения по урегулированию вопроса с обманутыми дольщиками

Пензенский опыт решения проблем в сфере долевого строительства оценили на всероссийском уровне. Об этом сообщил председатель регионального правительства Николай Симонов.

По его информации, в области приостановлено строительство восьми многоквартирных домов. За счет предоставления земельных участков планируется завершить строительство домов на улице Ново – Казанской, 8 Марта, в микрорайоне Лукоморье (первая очередь).

За счет возмещения фактически понесенных затрат планируется достроить дома в микрорайоне Райки, Лукоморье (вторая очередь), Среда, на улице Рахманинова, в селе Богословка на улице Солнечной.

В ООО «Солнечный город» создан ЖСК. Это позволит завершить строительство за счет продажи свободных квартир.

Иван Сергеев