ЕСПЧ покажут политические инсталляции

В Татарстане общественные активисты продолжают обращаться за помощью в Европейский суд по правам человека. В Страсбургский суд жалобу направила жительница Казани Гульназ Равилова, которая получила 30 часов обязательных работ за проведения пикета в День Конституции России. Также в ЕСПЧ пожаловался активист из Набережных Челнов. Он отбыл восемь суток административного ареста за инсталляцию «Памятник жертвам политических репрессий».



О подаче жалобы Гульназ Равиловой в ЕСПЧ “Ъ” сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова, которая готовила жалобу. Она считает, что российские власти нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 10 (свобода выражения мнения), и ст. 11 (свобода собраний и объединений).

В заявлении говорится, что 12 декабря 2018 года в День Конституции России госпожа Равилова приняла участие в пикете у здания Госсовета Татарстана. Она установила «инсталляцию в виде макета обложки Конституции, на который был положен картонный болт». Гульназ Равилова встала рядом с плакатом «Депутаты, не надо так». В социальных сетях акция получила название «Хватит класть болт на нашу Конституцию».

Спустя два месяца активистку задержали «с применением физической силы» «Ей выворачивали руки и из рук вырвали телефон»,— говорится в жалобе. Госпожу Равилову доставили в отдел полиции «Вишневский», где провели досмотр. «Сотрудники полиции были противоположного пола, во время личного досмотра ее трогали руками, она испытывала унижение, ей не были разъяснены ее права»,— указывает юрист Эльза Нисанбекова. Также она отмечает, что полицейские отказались говорить с Гульназ Равиловой на родном для нее языке — татарском. В отделе на активистку составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Затем госпожу Равилову «конвоировали в суд». Судья назначил ей 30 часов обязательных работ. В решении было сказано, что при проведении публичного мероприятия использовалась «быстровозводимая сборно-разборная конструкция». По закону даже одиночные пикеты с такими конструкциями необходимо согласовывать с властями.

В жалобе сказано, что во время акции Гульназ Равилова «выражала свое художественное и политическое мнение», а «само по себе размещение картонных изображений Конституции и болта не может считаться публичным мероприятием, требующим согласования». «Это акция была одиночным пикетом, болт и макет Конституции — это сборно-разборные конструкции. Привлечение к ответственности Равиловой является нарушением ее конституционных прав»,— пояснила “Ъ” Эльза Нисанбекова. Кроме того, она отметила, что картонные макеты «не создавали препятствия для движения пешеходов и транспортных средств». Российские суды, по мнению заявительницы, игнорировали все доводы активистки.

Гульназ Равилова не единственная, кто был наказан за акцию в День Конституции. На аналогичный одиночный пикет выходил участник «Открытой России» Дмитрий Егоров. Он получил 12 суток ареста как повторно нарушивший законодательство о митингах. В июне этого года он также направил жалобу в ЕСПЧ.

На этой неделе в Страсбургский суд также обратился активист «Бессрочного протеста» из Набережных Челнов Карим Ямадаев, который тоже был наказан за инсталляцию. В январе этого года он разместил на улице «Памятник жертвам политических репрессий». На самодельном постаменте были установлены манекены с фотографиями Владимира Путина и фигурантки уголовного дела «Нового величия» Анны Павликовой. Также были размещены головы манекенов с фотографиями Анны Политковской, Сергея Магнитского и Юрия Щекочихина. За инсталляцию господин Ямадаев получил восемь суток ареста по той же ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. В жалобе в ЕСПЧ (копию “Ъ” предоставили в юридической службе «Апология протеста») говорится о нарушении властями в отношении активиста ст. 6 и 10 Европейской конвенции, а также ст. 7 (наказание исключительно на основании закона), ст. 18 (пределы использования ограничении в отношении прав).

Кирилл Антонов