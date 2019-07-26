У кабмина и убытков ничего общего Суд отказал ГУП ФЖС во взыскании с правительства и минфина 1 млрд рублей

Крупный башкирский застройщик — ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС) проиграл первую инстанцию арбитражного суда в споре с правительством и минфином республики за 1 млрд руб. В эту сумму в фонде оценили убытки, понесенные в 2011-2015 годах при завершении строительства девяти домов обманутых дольщиков в Уфе и Салавате. Суд счел, что застройщик не доказал прямой причинно-следственной связи между действиями правительства и возникновением убытка, а кроме того, пропустил срок исковой давности. Юристы по-разному оценили перспективы продолжения этого судебного разбирательства.

Арбитражный суд Башкирии отказал ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» в иске о взыскании с правительства и минфина республики 1,07 млрд руб. убытка. Судебное разбирательство сторон длилось с ноября 2018 года. Фонд в своем иске заявлял, что каб-

мин и минфин, обязав его в 2011 году достраивать девять домов с обманутыми дольщиками в Уфе и Салавате, не предусмотрел необходимые источники финансирования, как это прописано в Бюджетном кодексе РФ.

В 2011-2015 годах, заявил ФЖС в суде, он вложил 3,12 млрд руб. в завершение семи проблемных домов в уфимских ЖК «Солнечный», «Зеленый берег» и на бульваре Баландина, застройщиками которых являлись компании «Стройпроектцентр», «Геострой», «Жилстройкомплектснаб», а также четырех домов в ЖК «МР 4 Восточный» в Салавате (ООО «Салаватстройинвест»). Эти действия фонд предпринял согласно распоряжению правительства республики №375-р, которым ему была поручена работа по завершению проблемных домов в апреле 2011 года.

К 2015 году фактические затраты фонда на исполнение поручения были подтверждены документом межведомственной комиссии по содействию в защите прав и законных интересов обманутых дольщиков, отметил представитель фонда в суде. Однако застройщик смог компенсировать эти расходы лишь частично: ему удалось вернуть 2 млрд руб. 1,4 млрд руб. из этой суммы были выплачены из бюджета. Кроме того, фонд получил имущество и средства проблемных застройщиков на сумму более 210 млн руб., а от государства — земельные участки в качестве компенсации своих затрат на сумму 385,9 млн руб.

Недокомпенсированную сумму в фонде сочли убытком, возникшим в результате того, что распоряжение правительства, вопреки п. 3 ст. 83 Бюджетного кодекса, не было подкреплено источниками финансирования. Кодекс обязывает органы власти, принявшие новый нормативный акт или закон, исполнение которых требует финансирования, предусматривать источники расходов.

Представитель кабмина в суде заявил, что не согласен с претензиями фонда, так как истец пропустил трехлетний срок исковой давности.

ГУП ФЖС — крупный застройщик, подрядчик и заказчик строительства. Уставный капитал, по данным «СПАРК-Интерфакса», составляет 1,4 млрд руб. и сопоставим со стоимостью его чистых активов на начало 2018 года. При выручке 374,06 млн руб. чистый убыток ГУП в 2017 году составил 2,2 млрд руб. В настоящее время в арбитражном суде рассматривается иск физлица Юрия Попова о признании ФЖС банкротом.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд Башкирии привел несколько оснований. Он счел, что фонд, во-первых, не доказал прямой причинно-следственной связи между принятием распоряжения кабмина и возникновением убытка. Кроме того, суд признал необоснованным отсыл истца к Бюджетному кодексу, указав, что на распоряжение правительства, которое не является нормативным правовым актом, нормы Бюджетного кодекса не распространяются. Документ межведомственной комиссии, подтвердившей расходы застройщика, суд принять отказался, признав, что у комиссии нет полномочий подтверждать затраты от имени правительства и министерства финансов. Кроме того, отметила первая инстанция, у фонда есть право взыскать 1,4 млрд руб. с бывшего застройщика ЖК «Солнечный» — ОАО «Стройпроектцентр» (признано банкротом). Наконец, суд согласился с доводом каб-

мина о том, что ФЖС пропустил срок исковой давности: обратился в суд лишь в конце 2018 года, хотя проблемные дома достроил в 2015-м.

Узнать, будет ли фонд оспаривать решение арбитражного суда, вчера не удалось. Генеральный директор ГУП Рамиль Шигапов для комментариев был недоступен: в его приемной сообщили, что его нет на рабочем месте, а в юридическом отделе от комментариев отказались.

В арбитражном суде Башкирии рассматривается еще один иск ФЖС к правительству, в котором он просит обязать кабмин принять в госсобственность объекты коммунальной инфраструктуры в счет возврата бюджетного кредита, полученного в 2003 году. Во втором заявлении ФЖС требует взыскать 2,54 млрд руб. убытка с администрации Уфы. Информации, из чего сложились убытки, в материалах арбитражного дела пока нет.

По мнению партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, решение суда выглядит спорным и, возможно, имеет политическую подоплеку. «Суд собрал все возможные основания для отказа в иске, включая пропуск срока исковой давности. При этом материалами дела установлено, что ответчик признавал факт задолженности, компенсируя застройщику понесенные им затраты различными способами,— отмечает эксперт.— Действия о признании долга в любом случае прерывают течение срока исковой давности, но в судебном акте этот вопрос не исследован». Неубедительным, по мнению Дмитрия Шевченко, является и вывод суда об отсутствии факта убытка, хотя подрядчик потратил собственные деньги на строительство не для себя и не для продажи. «В этой связи думаю, что у ГУП ФЖС есть шансы на пересмотр дела»,— полагает эксперт.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров, напротив, считает, что шансов на пересмотр решения нет. «Взыскание убытков предполагает очень высокий стандарт доказывания всей цепочки обстоятельств — противоправность, причинно-следственную связь, наступление последствий. Последнее ГУП ФЖС еще более-менее обосновал, а насколько хорошо были подтверждены первые два условия, из решения суда не ясно. Впрочем, можно предположить, что ГУП всерьез и не рассчитывал выиграть этот спор. Не исключено, что иск был некой превентивной мерой, чтобы обезопасить руководство и собственников предприятия в будущем, если, например, подрядчики предъявят претензии о привлечении собственника к субсидиарной ответственности или попробуют взыскать убытки с директора»,— отмечает эксперт.

Булат Баширов