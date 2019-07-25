Театры смогут сами выбирать, чем кормить гостей в буфете. Министерство культуры предложило упростить открытие торговых точек и кафе в театрах. По мнению ведомства, это позволит улучшить их экономику. Если новые правила примут, то театры смогут без конкурсов заключать договоры с частными компаниями.
“Ъ FM” спросил у известных людей, что они хотели бы изменить в меню театральных буфетов.
Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»: «У нас каждый день новая выпечка в театре. Мы даже готовим пирожные и пряники с афишами к каждому спектаклю. Плюс у нас бутерброды с рыбой, со специальным соусом. То есть для меня как для худрука это важно. В некоторых театрах я вижу по старинке а-ля советский буфет: нарезной хлеб и три тоненьких кусочка сервелата. И, конечно, качественный кофе должен быть и качественный алкоголь».
Алика Смехова, актриса: «Все воспоминания театрального буфета исключительно из детства. Потому что не всегда была дома осетрина, какие-то пирожные и так далее, можно было только в театральном буфете это попробовать. Я давно придерживаюсь здорового питания и даже безглютенового, что исключает посещение вообще любого буфета, где не предусмотрено, что у зрителя может быть пищевая аллергия. Я бы обязательно добавила что-то без глютена. Сейчас много людей, которые не употребляют лактозу, ничего мучного, вегетарианцев полно. Люди постятся периодически. То есть хотелось бы, чтобы все это учитывалось».
Сергей Лисовский, сенатор: «Считаю одной из составляющих посещения театров — это переход в театральный буфет. Это еще с детства, с юности, когда студентами были. Всегда какой-то бутерброд и кофе, чай, и бокал шампанского. Ассортимент совершенно нормальный и увеличивать его не стоит, потому что поужинать или пообедать в театральном буфете, наверное, это неправильно. А так, перекусить и пообщаться, а молодому человеку угостить свою даму, которую он пригласил, для этого всего хватает».
Новый тип договора позволит театрам контролировать наценку буфетов и качество оказания услуг, а театры смогут в том числе получать процент от продаж, заметили в Федерации рестораторов и отельеров России. Впрочем, в самих театрах сомневаются в том, что на продаже закусок удастся заработать.
Владимир Путин предложил оптимизировать государственные театры, но пообещал не закрывать их. Заявление прозвучало на открытии Года театра в Ярославле. Президент также напомнил художественным руководителям об ответственности за финансовые нарушения. Что будет с российскими театрами и худруками?
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