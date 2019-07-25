Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»: «У нас каждый день новая выпечка в театре. Мы даже готовим пирожные и пряники с афишами к каждому спектаклю. Плюс у нас бутерброды с рыбой, со специальным соусом. То есть для меня как для худрука это важно. В некоторых театрах я вижу по старинке а-ля советский буфет: нарезной хлеб и три тоненьких кусочка сервелата. И, конечно, качественный кофе должен быть и качественный алкоголь».

Алика Смехова, актриса: «Все воспоминания театрального буфета исключительно из детства. Потому что не всегда была дома осетрина, какие-то пирожные и так далее, можно было только в театральном буфете это попробовать. Я давно придерживаюсь здорового питания и даже безглютенового, что исключает посещение вообще любого буфета, где не предусмотрено, что у зрителя может быть пищевая аллергия. Я бы обязательно добавила что-то без глютена. Сейчас много людей, которые не употребляют лактозу, ничего мучного, вегетарианцев полно. Люди постятся периодически. То есть хотелось бы, чтобы все это учитывалось».

Сергей Лисовский, сенатор: «Считаю одной из составляющих посещения театров — это переход в театральный буфет. Это еще с детства, с юности, когда студентами были. Всегда какой-то бутерброд и кофе, чай, и бокал шампанского. Ассортимент совершенно нормальный и увеличивать его не стоит, потому что поужинать или пообедать в театральном буфете, наверное, это неправильно. А так, перекусить и пообщаться, а молодому человеку угостить свою даму, которую он пригласил, для этого всего хватает».