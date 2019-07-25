«Родина» и Партия добрых дел не смогут участвовать в выборах в Госсовет Татарстана

«Родина» и Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными не представили документы для регистрации на выборах в Госсовет, в том числе подписные листы в поддержку своего выдвижения. «Таким образом, оснований для регистрации республиканских списков данных партий не имеется»,— заявили в ЦИК Татарстана.

В то же время подписи подали «Коммунисты России», Партия роста, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия ветеранов России и «Российский общенародный союз». ЦИК приступил к проверке документов.

Ранее избирком зарегистрировал списки «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР (им не требовалось собирать подписи). Выборы в Госсовет назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”