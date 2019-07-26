Глава Перми предложил конкретизировать нормы о штрафах за незаконное размещение НТО

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил проект изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», предусматривающие штрафы за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Документ размещен на сайте краевого министерства экономического развития в разделе «Публичные обсуждения проектов нормативно-правовых актов». Предполагается, что проект будет рассмотрен заксобранием Пермского края.

Предложения господина Самойлова исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1. «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Для граждан штрафы составляют от 3-4 тыс. руб., для должностных лиц ¬¬- 15-20 тыс. руб., для юрлиц — 250–300 тыс. Максимальный размер штрафа в случае повторного нарушения - до 350 тыс. руб. Отметим, что ранее Пермский краевой суд отменил эту норму. Однако, краевые власти намерены оспорить это решение в Верховном суде РФ.

Глава Перми предлагает дополнить закон статьей 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Она предусматривает штрафы за размещение НТО на детских и спортивных площадках, на газонах, а также на объектах озеленения общего пользования (за исключением объектов озеленения (парк, сад, сквер), на которых правилами благоустройства территории разрешено размещение некапитальных строений). Размер штрафа для физических лиц предложен в размере – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

Штраф за размещение НТО на тротуаре при заужении его до ширины менее трех метров, административный штраф для граждан составит - 3-4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Штраф за размещение НТО на придомовых территориях, либо на земельных участках, на которых размещение таких строений не допускается, а также ближе 15 метров от фасадов зданий (за исключением случаев, установленных законодательством) для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 350 тысяч рублей.

Внимание на проект мэрии Перми обратил экономист и член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. «Очевидно, что этим законопроектом власть рассчитывает устранить замечания, повлекшие отмену предыдущего акта на этот счёт Пермским краевым судом, на случай, если Верховный Суд примет решение не в пользу властей края, и решение суда тем самым вступит в силу», - предполагает господин Любич на своей странице в Facebook.

В пресс-службе администрации Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что предложенный проект позволяет , «конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус не дожидаясь решения Верховного суда». По оценке мэрии, «существующие нормы административного наказания за нарушение правил благоустройства были описаны общими формулировкам». «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно, чтобы все, в том числе бизнес и горожане, понимали, что является нарушением закона», - поясняют в администрации. В пресс-службе добавили, что «администрация продолжит работу по исполнению правил благоустройства, в том числе добиваясь демонтажа незаконных НТО в судебном порядке, но при этом городские власти идут навстречу легальному бизнесу».