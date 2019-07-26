Пермский дилер Lada выходит на рынок Москвы

Владельцы пермского дилера «Брайт Парк» Олег Долженков и Виктор Белебезьев 10 июля выступили учредителями московского ООО «БМТК». Как пояснил „Ъ-Прикамье“ гендиректор «Брайт Парка» Олег Долженков, новая компания займется реализацией Lada в Москве. Протокол об открытии точки в Москве на днях дилер подписал с «АвтоВАЗом», уточнил господин Долженков.

«Это для нас вызов»,— прокомментировал стартап дилер. Lada будут продаваться в арендованном автосалоне на Симферопольском шоссе, 22. Площадь салона составит 2,3 тыс. кв. м. Ранее здесь размещались автосалоны холдингов «АвтоГермес» и Gema Motors.

«Брайт Парк» в Перми продает автомобили Lada, UAZ и Skoda. Компания активно развивается, за последние два года «Брайт Парк» выкупил дилеров «АвтоВАЗа» в Волгограде и Екатеринбурге, а также открыл салон в Ростове. В мае был куплен дилер «АвтоВАЗа» в Магнитогорске.