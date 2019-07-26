Равнение на Героев

Компания «Пермгражданпроект», основной ценностью которого является одноименный офисный центр в Перми по ул. Героев Хасана, 7а, сменила собственника. Продавцом акций выступил бизнесмен Дмитрий Калашников, который, как считается, представляет интересы Дмитрия Рыболовлева. Компанию выкупил Михаил Носов, бывший чиновник в правительстве губернатора Олега Чиркунова. Сам он не планирует менять профиль здания. Эксперты полагают, что справедливая стоимость офисного центра — около 60 млн руб.



Владельцем 84% акций ПАО «Перм­гражданпроект» в июне стал Михаил Носов, бывший гендиректор госкомпании «Пермагростройзаказчик» и экс-чиновник департамента АПК Пермской области в правительстве, когда премьером был Николай Бухвалов. Из состава акционеров ПАО вышел Дмитрий Калашников. Эти сведения раскрыло само ПАО.

Основной вид деятельности ОАО «Пермгражданпроект» — сдача площадей в аренду, в активе компании находится офисное здание по ул. Героев Хасана, 7а. Выручка в 2018 году — 9 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

Михаил Носов подтвердил „Ъ-Прикамье“, что стал основным акционером ПАО. С господином Калашниковым связаться не удалось.

Ранее предприниматель возглавлял одну из «дочек» «Уралкалия», когда компания контролировалась Дмитрием Рыболовлевым. Считается, что господин Калашников представляет его интересы в Перми. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, его структуры стали инвесторами ПАО «Перм­гражданпроект» в 2014 году. Тогда компания контролировалась пермским девелопером «Б.С.Т.», оказавшимся после кризиса в сложной финансовой ситуации. По данным „Ъ-Прикамье“, бизнесмен погасил долги девелопера перед Сбербанком под залог недвижимости в виде офис­ного центра.

Собеседник в окружении господина Калашникова пояснил „Ъ-Прикамье“, что офисный центр был для него инвестиционным вложением: «Он вышел из него с небольшой прибылью». Собеседник отметил, что бизнесмен не был в ПАО основным акционером и представлял группу инвесторов.

По данным „Ъ-Прикамье“, изначально на балансе «Пермгражданпроекта» было около 4 тыс. кв. м недвижимости в офисном центре. Господин Носов выкупил общество, когда на его балансе было лишь 2 тыс. кв. м, остальное было продано ранее.

Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ» (ранее штаб-квартира холдинга находилась в этом здании.— „Ъ-Прикамье“), среди плюсов здания назвала его удачное расположение («почти в самом центре») и наличие собственной парковки. «Это оживленный район, „Сатурн-Р“ рядом активно застраивает ЖК „Арсенал“. Транспортная доступность отличная»,— полагает экс­перт. В то же время, отмечает она, у офисного центра есть и минусы. «Само здание было давно построено и устарело. Если делать капремонт, то по новым требованиям потребуется изменение всех пожарных систем, а это большие финансовые вложения. Если делать из него современный центр — это траты, которые с трудом окупятся. А если использовать, как есть, то почему бы и нет»,— полагает госпожа Медведева.

Новый владелец акций ПАО уточнил „Ъ-Прикамье“, что не планирует реконструкцию здания, общество продолжит сдавать помещения в аренду и получать прибыль.

Сумма сделки не раскрывается. Часть здания (1,911 тыс. кв. м) принадлежит банку «Открытие», который сейчас продает его на профильных сайтах за 84 млн руб. Алексей Ананьев из компании «Респект» полагает, что справедливая цена квадратного метра здесь 30–32 тыс. руб., может быть, дешевле. «Средняя ставка аренды — 400 руб. за метр в месяц, срок окупаемости (восемь-девять лет) не даст реализовать площади дороже»,— полагает эксперт. Таким образом, стоимость сделки могла составить 60 млн руб.

Вячеслав Суханов