Ростелеком стал владельцем петербургского оператора «Прометей»

ПАО «Ростелеком» приобрело 100% петербургского оператора связи ООО «Прометей» через свою дочернюю компаниию ПАО «Башинформсвязь». Сумма сделки при этом не раскрывается, сообщает «Интерфакс».

«Прометей» оказывает услуги связи государственным клиентам и физическим лицам на территории Петербурга и Ленобласти. Выручка регионального оператора по итогам прошлого года составила 430 млн рублей.

Как поясняют в «Ростелекоме», приобретение ООО «Прометей» позволит госоператору реализовывать проекты «Умный город» в Петербурге и Ленинградской области.