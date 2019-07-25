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Ростелеком стал владельцем петербургского оператора «Прометей»

ПАО «Ростелеком» приобрело 100% петербургского оператора связи ООО «Прометей» через свою дочернюю компаниию ПАО «Башинформсвязь». Сумма сделки при этом не раскрывается, сообщает «Интерфакс».

«Прометей» оказывает услуги связи государственным клиентам и физическим лицам на территории Петербурга и Ленобласти. Выручка регионального оператора по итогам прошлого года составила 430 млн рублей.

Как поясняют в «Ростелекоме», приобретение ООО «Прометей» позволит госоператору реализовывать проекты «Умный город» в Петербурге и Ленинградской области.

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