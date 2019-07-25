Чиновникам устроили «Модный приговор»

Российским чиновникам подскажут, как правильно одеваться. Для них разработали рекомендации о приемлемом для работы дресс-коде. Документ на 18 страницах подготовили специалисты РАНХиГС. Чиновникам предлагают Business Traditional на каждый день, а для пятниц или неофициальных встреч — Business Casual. Этот стиль запрещает носить джинсы, костюмы ярких цветов и кричащие аксессуары. Однако в последнем случае можно не надевать галстук.

Чиновникам не придется неукоснительно следовать этим правилам, говорит разработчик документа, директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова: «Лучше всего, если человек будет равняться только на себя. Это рекомендация, а не обязательное требование. Я думаю, никто не будет ходить и следить, как одеты госслужащие. Чиновник сам должен понимать, что уместно в той или иной ситуации. Мы постарались дать основу, чтобы люди прочли и поняли, как лучше одеться. Владимир Путин в последние годы одевается с иголочки, в принципе, его можно назвать одним из самых стильных политиков на сегодняшний день».

Депутат Госдумы Михаил Емельянов полагает, что госслужащие, по крайней мере, в нижней палате парламента умеют подбирать деловой костюм. Он рассказал “Ъ FM”, что давно не видел, чтобы кто-то из коллег нарушал негласный дресс-код: «Если госслужащие и депутаты идут на пленарное заседание или официальное мероприятие, то нужно надеть костюм, желательно темного цвета, если это не лето, строгий галстук и соответствующие туфли в тон. На менее официальное мероприятие можно прийти в пиджаке без галстука, если это какое-то выездное заседание, которое происходит за городом. Неформальная одежда на любом официальном мероприятии, где бы оно ни проводилось, нежелательна.

Я думаю, что забота о наших госслужащих избыточна, потому что, честно говоря, я не встречал за 25 лет работы в Думе кого-то, кто бы ходил, что называется, “не по форме” или в стиле casual, когда нужно надеть строгий костюм. Поэтому я как-то скептически отношусь к такой работе коллег».

Работники частных компаний в России, наоборот, выступают против дресс-кода. Большинство офисных сотрудников считают, что пиджак и галстук — это устаревшая форма одежды, говорится в исследовании «Регус». И почти 90% полагают, что на работу можно надевать джинсы.

Глеб Силко