В Сочи река размыла автомобильный мост

На въезде в Мамайский тоннель в Сочи произошло разрушение полосы автомобильного моста на протяжении 10 метров. Причиной этого стал оползень, сошедший в реку Псахе, которая измелила русло и размыла подпорные стены насыпи автодороги, сообщило ФКУ «Упрдор «Черноморье».

На поврежденном участке работают оперативные дорожные службы, пострадавших нет. Проезд закрыт на участке от Мамайской транспортной развязки до развязки с улицей Пластунской, включая Мамайский тоннель. Дорожники напоминают, что Альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района курорта остаются дублер Курортного проспекта и улица Виноградная.

Анна Перова, Краснодар