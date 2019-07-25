Активы воронежского «Комбината хлебопродуктов Калачеевский» снова попытаются продать

Имущество ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (КХПК), структуры разорившегося холдинга «Белстар-агро» воронежского бизнесмена Григория Федякова, в третий раз выставлено на торги путем публичного предложения максимальная цена единого лота - 232,6 млн руб. По сообщению конкурсного управляющего, торги начнутся 26 июля. Снижение на 5% планируется каждые три дня. Цена отсечения - 136 млн руб. Ранее на право покупки активов, оцененных в 470,3 млн руб., не было подано ни одной заявки. В первый лот включалось 113 зданий и сооружений с тремя земельными участками площадью более 250 тыс. кв. м, техника и транспорт, он оценивался в 387,6 млн руб. Во второй входили права требования (дебиторская задолженность) и ценные бумаги (векселя) компании, начальная цена на него составляла 82,7 млн руб. Напомним, никто не заявился и на первые торги в форме открытого аукциона. Тогда активы предприятия пытались продать двумя лотами на общую сумму 522,6 млн руб.

Проблемы с обслуживанием кредитов у «Бестар-агро» начались в 2012 году. КХПК, как и сам Григорий Федяков, признан банкротом в 2017 году. Тогда же экс-владелец «Белстар-агро» был арестован по подозрению в мошенническом хищении (ч.4 ст.159 УК РФ) 34 млн руб. на возврате НДС через КХПК. Бизнесмен возместил ущерб в сумме 23 млн руб. и в конце февраля нынешнего года получил три года условного наказания, а также штраф 250 тыс. руб.

О том, как Калачеевский хлебокомбинат не мог расплатиться с сотрудниками, в материале “Ъ-Черноземье” «Банкротство задержало зарплату».

Ирина Лобанова