Учалинский ГОК предоставит УГМК заем на 3 млрд рублей

Учалинский горнообогатительный комбинат (УГОК), входящий в УГМК-холдинг, предоставит материнской компании заем на 3 млрд 44 млн руб., следует из сообщения предприятия. Средства предоставляются на срок до 21 июля 2020 года под 7,5% годовых. Сделка была одобрена на заседании совета директоров УГОК 25 июля. Цели предоставления займа предприятие не уточняет.

Сумма займа сопоставима с одной седьмой частью годовой выручки УГОК (в 2018 году составила 22 млрд руб.) и чистой прибылью за 13 лет (в 2018 году составила 221 млн руб.).

Комбинат специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов. Имеет лицензии на право пользования девятью месторождениями медно-колчеданных руд. Основной минерально-сырьевой базой являются Учалинское, Молодежное и Узельгинское месторождения в Башкирии.

Ирина Самойлова