Самую высокую зарплату получают врачи Чукотского и Ямало-Ненецкого округов

Самые высокие зарплаты получают врачи Чукотского и Ямало-Ненецкого округов, самые низкие — врачи в Северо-Кавказском федеральном округе, следует из данных исследования Росстата в сфере оплаты труда за I полугодие 2019 года. Средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет по России 79,2 тыс. руб.

По данным Федеральной службы государственной статистики, наиболее высокие зарплаты имеют врачи и медработники с высшим образованием в Чукотском (средняя зарплата — 188,8 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономных округов (183,3 тыс. руб.), в Сахалинской (155,1 тыс. руб.) и Магаданской областях (152,9 тыс. руб.), в Москве (143,5 тыс. руб.). Зарплата врача в Санкт-Петербурге составляет 109,3 тыс. руб.

При этом средняя зарплата врачей по всему Северо-Кавказского федеральному округа в четыре раза меньше, чем на Чукотке, и равняется 48 тыс. руб. Наиболее низкий в стране уровень зарплаты у врачей в Карачаево-Черкесской Республики (44,7 тыс. руб.), в Республике Северная Осетия — Алания (44,4 тыс. руб.) и в Республики Ингушетия (44,3 тыс. руб.).

Соответствуют ли данные Росстата реальному положению дел, читайте в материале “Ъ FM” «Зарплатам ищут объективные показатели роста».