Губернатор Ростовской области объяснил некачественное благоустройство дворов самоуправством подрядчиков

Подрядчики, занимающиеся благоустройством дворов в Ростовской области, часто выполняют работы в несоответствии с проектом. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев на встрече с активом регионального отделения ОНФ.

Как сообщил губернатор, некоторые подрядчики могут использовать более дешевые материалы, что недопустимо. По мнению господина Голубева, именно этим объясняется плохое состояние дворов спустя какое-то время после благоустройства. «Все хотят чего-то оптимизировать. И зачастую подрядчик убеждает в необходимости этого местные власти. Но в итоге получается совсем не то, что в проекте. Подрядчик не должен вмешиваться в проект, он должен просто его исполнять»,— подчеркнул Василий Голубев.

Обсуждая благоустройство дворов, губернатор также остановился на проблеме их закрытия жителями. «Что касается благоустройства общественных пространств — у меня нет сомнений, что это работу надо продолжать. А вот с дворами есть такая проблема: за счет в том числе бюджетных средств территорию благоустроили, а люди потом взяли и закрыли двор, поставили забор. Так быть не должно, дворы должны быть доступны всем», — отметил губернатор.

Кристина Федичкина