В Геленджике проверяют работу компании-владельца арестованного на Украине танкера Nika Spirit

Правоохранительные органы начали проверку деятельности ООО «Фос шипинг менеджмент» – владельца танкера Nika Spirit, задержанного сегодня Службой безопасности Украины в порту Измаил. Офис компании находится в Геленджике. По версии украинской стороны, танкер участвовал в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Собеседник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах пояснил, что обстоятельства перехода российского судна в украинский порт вызывают сомнения, поскольку «заходы российских судов в порты Украины нежелательны и опасны».

Как сообщил “Ъ-Юг” источник, судовладелец объяснил отправку судна в Измаил необходимостью переделки судна. Связаться с руководством ООО «Фос шипинг менеджмент» “Ъ-Юг” не удалось – телефон компании не отвечал.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Фос шипинг менеджмент» зарегистрировано в Геленджике в 2001 году. Занимается организацией работы водного транспорта, владельцы – Вячеслав Дубровский, Сергей Мищенко, Сергей Шувалов и Фотий Эксизов. Выручка в 2017 году - 28 млн руб., чистая прибыль - 574 тыс. руб. Компания» арендует центральный пассажирский причал в городе-курорте Геленджик и является владельцем большого количества прогулочных судов.

Несколько месяцев назад компания приобрела танкер класса «река-море», который должен был быть переделан в сухогруз. Для этой цели судовладелец заключил договор с судоверфью в Измаиле. По словам собеседника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, переделка судна должна осуществляться под контролем специалистов из России, однако договоренности о взаимодействии в этой сфере между Россией и Украиной нет. Кроме того, по данным собеседника “Ъ-Юг”, услуги по ремонту судов доступны в Турции, куда обычно обращаются российские судовладельцы.

Анна Перова, Краснодар