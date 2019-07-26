Судьи не уложились в основное время

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), возможно, способствовал тому, чтобы дело о нарушении французским ПСЖ правил финансового fair play (FFP), который в 2017 году взорвал трансферный рынок, потратив на приобретение Неймара €222 млн, закончилось ничем. Об этом свидетельствуют заявления главы судебного департамента Управления по финансовому контролю (CFCB), ответственного за обеспечение исполнения командами требований FFP, Жозе Нарсизу да Куньи Родригиша, с которыми ознакомилось издание The New York Times. Он называл расследование, проведенное в отношении ПСЖ, неполным и требовал открыть его заново. Но позиция португальского юриста не нашла понимания у UEFA, который согласился с неоднозначными выводами следствия.

В деле о нарушении ПСЖ правил FFP, возможно, имеются признаки того, что парижан, которым грозило исключение из еврокубков, намеренно выводили из-под удара. Это следует из заявлений главы судебного департамента CFCB Жозе Родригиша, с которыми ознакомилось издание The New York Times. Напомним, что дело было открыто в 2017 году, после того как ПСЖ купил Неймара у «Барселоны» за рекордные €222 млн. В том же году парижане усилились и Килианом Мбаппе. Форвард был взят в аренду у «Монако» за €40 млн, а летом 2018-го ПСЖ, доплатив еще €140 млн, стал полноправным владельцем прав на игрока.

Столь мощные траты вызвали в европейском футболе волну возмущения. Многие полагали, что ПСЖ грубо нарушает регламент FFP, ключевым требованием которого является безубыточность. Клубы не должны тратить на покупку игроков намного больше, чем сами зарабатывают: дефицит не должен превышать €30 млн за три года. При этом владельцам команд фактически запрещено вливать в них собственные средства. Были основания полагать, что в случае с ПСЖ покупки осуществлялись как раз за счет хозяев команды — клуб фактически принадлежит Суверенному фонду Катара. А президентом ПСЖ является член исполкома UEFA катарский бизнесмен Насер аль-Хелаифи, который также возглавляет компанию beIN Media Group — одного из крупнейших партнеров как UEFA, так и Международной федерации футбола (FIFA).

Проверка, проводившаяся под руководством председателя следственного департамента CFCB, бывшего премьер-министра Бельгии Ива Летерма, сконцентрировалась на оценке на предмет рыночности спонсорских контрактов ПСЖ. Особый интерес вызывало соглашение с Катарским управлением по туризму. Оно ежегодно приносило ПСЖ более €100 млн. Его оценку господин Летерм поручил компании Octagon. Он также предложил ПСЖ нанять своего оценщика — парижане выбрали Nielsen. Разница в заключениях оценщиков была огромной. Если Octagon посчитал, что исследуемый контракт стоит менее €5 млн, то Nielsen пришел к выводу, что он близок к цене, заявленной ПСЖ. Напрашивалась третья экспертиза, но Ив Летерм склонился к тому, что подсчеты Nielsen более точные. При этом, как отметил Жозе Родригиш, «руководитель следствия не привел никаких причин, по которым следует доверять именно цифрам Nielsen». Кроме того, он отметил, что по ряду параметров оценки следствия, не нашедшего в действиях ПСЖ нарушений и отметившего, что убыток клуба за три года составил только €24 млн, даже превысили те, которые выдал Nielsen. В результате Жозе Родригиш отослал дело обратно в следственный департамент с требованием пересмотреть его.

Однако этого не случилось. ПСЖ обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием не допустить нового расследования. И там парижане победили, сославшись на то, что были нарушены процессуальные нормы. Юристы ПСЖ обратили внимание суда на то, что заключение по материалам следствия судебный департамент должен представить не позднее чем через десять дней после их поступления. Это требование Жозе Родригиш назвал «абсурдным», отметив, что его департамент за такой срок, учитывая объемы работы, физически не мог справиться. По мнению Жозе Родригиша, десять дней отводятся на то, чтобы приступить к составлению заключения. Однако на сторону ПСЖ фактически встал UEFA. Но не напрямую. Дело в том, что в CAS было еще одно дело, в котором клуб требовал не пересматривать выводы следственного департамента CFCB, ссылаясь на то, что судебный департамент не уложился в десятидневный срок,— заявление подал турецкий клуб «Галатасарай». В этом процессе UEFA даже не защищал свою позицию. Стамбульцы получили нужный им вердикт, а в практике CAS появился прецедент, на основании которого арбитраж поддержал заявление ПСЖ. В итоге UEFA постановил, что пересмотра дела не будет. Все, что мог сделать в этой ситуации Жозе Нарсизу да Кунья Родригиш, так это назвать решение «явно ошибочным».

Александр Петров