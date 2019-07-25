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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Главным дорожником Курска стал Олег Шестиперов

Олег Шестиперов с 25 июля возглавил департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска, сообщили «Ъ-Черноземье» в городской администрации. До назначения на эту должность господин Шестиперов работал заместителем председателя комитета промышленности и транспорта Курской области. Пост главного дорожника Курска стал вакантным в середине июня, после того как его покинула Надежда Пупко, ушедшая на пенсию.

О том, как ушел в отставку мэр Курска, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Хорошо, что не посадили, не расстреляли"».

Владимир Зоркий


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