Липецкие депутаты инициировали проверку эффективности ЛГЭК

Липецкий горсовет намерен поручить счетной палате провести проверку эффективности участия муниципалитета в органах управления АО «ЛГЭК» (компания управляет основными коммунальными активами облцентра) за последние пять лет. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в горсовете. По мнению депутата Николая Быковских, администрация города «пытается уйти в оппозицию горсовету», а представительный орган власти «хотел бы понимать, что происходит в ЛГЭКе и каким-то образом влиять, или как минимум контролировать» предприятие. Спикер Игорь Тиньков отметил, что в облцентре есть три АО, в которых есть доля муниципалитета. «В двух вы считаете нужным согласовывать совет директоров и гендиректора, а в одном нет. В чем разница? И сегодня, без согласования, привели директора, который числится руководителем и учредителем еще в одиннадцати организациях, разбросанных территориально от Мурманска до Чечни. Как он будет успевать везде, не знаю»,- заявил господин Тиньков.

В ответ на вопросы депутатов мэр Евгения Уваркина заявила, что не понимает претензий, так как все делается «законно»: «Мы нацелены на эффективность работы и модернизацию сетей, ставим большие амбициозные задачи по техперевооружению компании. Если вы считаете, что есть какие-то нарушения – мы готовы их исправить». По данным мэрии, в настоящее время доля акций, принадлежащих администрации Липецка, в уставном капитале АО «ЛГЭК» составляет 87,0792%. Акционерами компании являются МУП «Липецктеплосеть» - 30%, МУП «Горэлектросеть» - 18% и МУП «Липецкводоканал» - 38,5%. По словам директора МУП «Липецктеплосеть» Николая Бондаревского, акции в бумажном виде не выпускались, и хранятся до сих пор в реестре в АО «Независимый регистратор». На сегодня зарегистрировано 27,68 млрд акции. Увеличение уставного капитала было условием кредита у Европейского банка развития и реконструкции. Транш брался для поддержания в нормальном техническом состоянии инженерных сетей.

Как ЛГЭКу добавляли коммунальных активов, в материале “Ъ-Черноземье” «Липецким МУПам одобрили ликвидацию».

Ирина Лобанова