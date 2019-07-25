Finnair отменит рейсы Хельсинки – Казань с 15 сентября

Finnair с 15 сентября перестанет летать из Хельсинки в Казань и обратно. Об этом сообщили “Ъ-Казань” в финской авиакомпании.

Полеты в Казань не оправдали финансовых ожиданий. «К сожалению, несмотря на постоянные усилия по стимулированию спроса, спрос не был достаточным для продолжения работы маршрута», — заявили в компании. В Finnair "Ъ-Казань" подчеркнули, что не намерены возобновлять рейсы в 2020 году.

Finnair начал летать в Казань летом 2014 года после заключения двустороннего договора между Россией и Финляндией о либерализации воздушного сообщения. До отмены рейса самолеты отправляются трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

“Ъ-Казань”